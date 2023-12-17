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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 3 участка Тотемского уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Грозино Миньковской волости. 1913 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Вотчинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9868Грозино, д. каз.при рч. Семже.5665146662
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1313. Грозина, деревня бывшая государственная, при речке Семже, дворов 28, жителей 182, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1111ГрозиноМиньковское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные57245127147
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Грозино (кх.) 3770деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 290 км. Летнее: —.6770
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228094Грозинодеревня59°43'с.ш.43°28'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444131д Грозинодеревня