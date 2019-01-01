село Красные Рябинки, село Красные Рябинки, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Красные Рябинки

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
797Рябинки (Крестовоздвиженское, Крестовоздвиженские Рябинки, Воздвиженское), с. вл.при пруде.522953276278Церковь православная 1. Маслобоень 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Рябинская волость
194. Крестовоздвиженское (Рябинки), село бывшее владельческое, при речке Чечере, дворов 88, жителей 556, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь правосл Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Болховский уезд, Рябинская волость
Крестовоздвиженския Рябинки (село)10Хотынец

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Рябинская волость
село Кресто-Возвиженские Рябинки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63917Красные Рябинкисело53°06'с.ш.35°32'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Краснорябинское сельское поселение
54657424101с Красные Рябинкисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close