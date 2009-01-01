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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Родня30Ксав. Ив. Стаховский2814103
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
284. Родня, местечко бывшее владельческое, при речке Лобжанке, дворов 45, жителей 336, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, еврейский м Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Родня 572123305113565551539910950352
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Родня, при нем Роднянское вол. прав. почтовойр. без имениРоднянскому с. о. 127459457Роднянского пр. 13616
68Фол. Родня почтовойр. Лобжанкедв. М. Я. Осмоловской и М. Осмоловскому, прав. 223Роднянского пр. 13616
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Родня672
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Родня264