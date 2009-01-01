агрогородок Родня, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Родня

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Родня30Ксав. Ив. Стаховский2814103

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Роднянская волость
284. Родня, местечко бывшее владельческое, при речке Лобжанке, дворов 45, жителей 336, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, еврейский м Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Роднянская волость
местечко Родня 572123305113565551539910950352

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
1Мест. Родня, при нем Роднянское вол. прав. почтовойр. без имениРоднянскому с. о. 127459457Роднянского пр. 13616
68Фол. Родня почтовойр. Лобжанкедв. М. Я. Осмоловской и М. Осмоловскому, прав. 223Роднянского пр. 13616

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д Родня672

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
аг. Родня264

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