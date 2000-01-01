деревня Рудеево, деревня Рудеево, Загорская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Рудеево

Загорская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Руденево Загорской волости С. С. и В. С. Блиновых к крестьянам М. П. и Ф. С. Блиновым об имуществе. 1907 г. // Гос. архив Яро Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3877Рудеево, д. вл.при рч. Кисьме.523151723

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Загорская волость
4422Рудеево деревня12020195516
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