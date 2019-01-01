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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Козловым Василием Андреевичем, крестьянином с. Щениково Щениковской вол. Ростовского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело об утверждении «Щениковской волостной пожарной дружины» в деревне Щеникове, Щениковской волости, Ростовского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Щениково Щениковской волости Ростовского уезда Василию Алексеевичу Субботину внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. Показать все
Оценочная таблица казенных оброчных статей хозяйственного ведомства Ростовского уезда Щениковской волости села Щеникова с деревнями. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело о разбирательстве о незаконном аресте крестьянина дер. Щениково Щенинской волости Ростовского уезда Павла Петровича Мазурина волостным старшиной. 1885 г. // Гос. арх Показать все
Дело по обвинению крестьянина Ростовского уезда Щениковской волости сельца Щеникова Ефима Григорьевича Лапина в беспатентной торговле вином. 1893 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело об исполнении воинской повинности, по призыву 1916 года, сыном заштатного псаломщика церкви села Стряпково, Юрьевского уезда, Владимирской губернии, Василием Иванови Показать все
Дело об отмене приговора общества крестьян деревни Щениково Щениковской волости от 21 ноября 1905 года о выборах доверенных по общественному делу крестьян Лабутина и Лапи Показать все
Дело по обвинению крестьянки деревни Щеникова Щениковской волости Елены Симоновны Сажиной в нарушении Устава об акцизном сборе. 1909–1910 гг. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Дело о порубке в Щениковской даче крестьянином деревни Щениково Щениковской волости Николаем Карасеновым на сумму 4 руб. 47 коп. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Щениково, Щениковской волости И. И. Шарунова с В. И. Шаруновым. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рост Показать все
Дело по заявлению гражданина дер. Щениково, Щениковской волости П. И. Краснова об освобождении его дома занимаемого волвоенкомом. 1921 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7406Щениково, д. вл.при рч. Щениковке.45302799116
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
Сц. Щениково с дер.38Кн. Алекс. Фед. Голицын140613520
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
444. Щениково, деревня бывшая владельческая, при речке Щениковке, дворов 34, жителей 187, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 картоф.-терочн. зав. В 1 вер Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЩениковоVIII. Щениковское общество55748—Архангельский в Гарях приход
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
сельцо Щениково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4657Щенниководеревня56°51'39°36'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452101д Щенниководеревня