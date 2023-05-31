село Берёзово, село Берёзово, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Берёзово

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода и просорушки жителя слободы Березовой Сагуновской волости Острогожского уезда Коржева Филиппа Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Оценочная опись маслобойного завода жителя слободы Березовой Сагуновской волости Острогожского уезда Коржева Филиппа Ивановича. 1910 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2270Березов, хут. каз.при яре Березовой Стенке.451296420433

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
1055. Березова, слобода бывшая государственная, дворов 164, жителей 1021, церковь православная, лавка, 17 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8702Березовосело50°36'с.ш.39°33'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Берёзовское сельское поселение
20641412106с Берёзовосело
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