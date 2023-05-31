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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода и просорушки жителя слободы Березовой Сагуновской волости Острогожского уезда Коржева Филиппа Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Оценочная опись маслобойного завода жителя слободы Березовой Сагуновской волости Острогожского уезда Коржева Филиппа Ивановича. 1910 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2270Березов, хут. каз.при яре Березовой Стенке.451296420433
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1055. Березова, слобода бывшая государственная, дворов 164, жителей 1021, церковь православная, лавка, 17 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8702Березовосело50°36'с.ш.39°33'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641412106с Берёзовосело