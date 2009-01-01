деревня Лучай, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лучай

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Вилейский уезд
Лучай с фольварками27Гр. Мостовский17Издельных: 173. Оброчных: 51. Всего: 224.1325

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лучайская волость
Лучай, им. (Клейгельса), жит. 35 (18 м. 17 ж.), дес. 4609, у. гор. 84 в., вол. пр. — ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Воропаево 12 в.
Лучай, с. (Клейгельса), жит. 46 (23 м. 23 ж.), дес. 30, у. гор. 84 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Воропаево 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Новоселковский сельсовет
д Лучай205

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Лучай77

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