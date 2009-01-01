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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Вилейский уезд
Лучай с фольварками27Гр. Мостовский17Издельных: 173. Оброчных: 51. Всего: 224.1325
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лучай, им. (Клейгельса), жит. 35 (18 м. 17 ж.), дес. 4609, у. гор. 84 в., вол. пр. — ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Воропаево 12 в.
Лучай, с. (Клейгельса), жит. 46 (23 м. 23 ж.), дес. 30, у. гор. 84 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Воропаево 12 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Лучай205
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Лучай77