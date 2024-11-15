агрогородок Тереничи, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Тереничи

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Гомельский уезд
Им. Тереничи10Алекс. Алекс. Власьев167749

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
3Дер. Тереничипроселочнойр. УзеТереничск. с. о. 150477508Телешевск. пр. 15435
Гомельский уезд, Телешовская волость
23Им. Тереничипроселочнойр. Узепот. дв. Ал-Ал. Власьеву, пр. 112Телешовского пр15435

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Тереничский сельсовет
д Тереничи463

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Тереничский сельсовет
аг. Тереничи313

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