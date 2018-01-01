село Терсинка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Терсинка

Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1030Терсинка (Мазуровка), д. вл.при рр. Терсе и Медведице.905599313310Пристань. Завод винокуренный 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Руднянский район
15049Терсинкасело50°45,0' с.ш.44°39,0' в.д.M-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Руднянский муниципальный район, Руднянское городское поселение
18647151131с Терсинкасело

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