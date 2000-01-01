деревня Ручьевская, Верхотоемская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Ручьевская

Верхотоемская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Верхнетоимской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Верхотоемская волость
Ручьевская193½½

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