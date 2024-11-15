село Храпово, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Храпово

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
47Храпово, с. вл.при рч. Павловке.61785465Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
106. Храпово, село бывшее владельческое, при речке Павловке, дворов 18, жителей 107, церковь православная, школа, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Храпово село6037при реке Павловке9888717565Троицк. слободаЦерк. кам., шк. кам., богадел., пром. кр. хлеб., водян. мельница
Храпово, Покровской церкви погост6038при реке Павловке48122065Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой вл. ус.6039при погосте и г. Павловке31321565Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой влад. ус.6040близ лин. Ряз.-Ур. ж. д.с.н.с.н.с.н.65Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой вл. ус. мел.6041близ лин. Ряз.-Ур. ж. д.с.н.с.н.с.н.65Троицк. слобода
Храпово г. Преображенских вл. ус.6042при погосте Покров. церкви17765Троицк. слобода
Храпово купч Антоновой вл. ус. мел.6043при реке Павловке1651165Троицк. слобода

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