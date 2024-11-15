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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
47Храпово, с. вл.при рч. Павловке.61785465Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
106. Храпово, село бывшее владельческое, при речке Павловке, дворов 18, жителей 107, церковь православная, школа, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Храпово село6037при реке Павловке988871756—5Троицк. слободаЦерк. кам., шк. кам., богадел., пром. кр. хлеб., водян. мельница
Храпово, Покровской церкви погост6038при реке Павловке4812206—5Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой вл. ус.6039при погосте и г. Павловке3132156—5Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой влад. ус.6040близ лин. Ряз.-Ур. ж. д.—с.н.с.н.с.н.6—5Троицк. слобода
Храпово купчихи Антоновой вл. ус. мел.6041близ лин. Ряз.-Ур. ж. д.—с.н.с.н.с.н.6—5Троицк. слобода
Храпово г. Преображенских вл. ус.6042при погосте Покров. церкви1—776—5Троицк. слобода
Храпово купч Антоновой вл. ус. мел.6043при реке Павловке165116—5Троицк. слобода