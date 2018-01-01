село Козловка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Козловка

Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина с. Козловка, Лемешкинской волости, Камышинского уезда, Саратовской губернии Василия Ильича Баранникова по 246 ст. Улож. о наказ. 1900 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1060Козловка, хут. каз.при прудах.12085160470484Овчарня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Лемешкинская волость
543. Козловка, село бывшее владельческое, дворов 153, жителей 987, церковь православная, 7 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Руднянский район
15041Козловкасело51°00,0' с.ш.44°22,0' в.д.M-38-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Руднянский муниципальный район, Козловское сельское поселение
18647412101с Козловкасело

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