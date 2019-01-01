деревня Леонтьевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Леонтьевщина

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Леонтьевщина Езикеевской волости Никольского уезда М. Усову заготовки леса в принадлежащей ему даче. 1912–1913 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело о разрешении крестьянам д. Леонтьевщина Езикеевской волости Никольского уезда К., И., В. и А. Усовым заготовки леса в принадлежащей им крепостной даче «Филисово». 19 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Енангской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6821Леонтьевшина, д. каз.при р. Юге.992662416

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Езекиевская волость
Леонтьевщина1034

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
241493Леонтьевщинадеревня59°59'с.ш.46°21'в.д.O-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Енангское сельское поселение
19630428271д Леонтьевщинадеревня

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