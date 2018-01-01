посёлок городского типа Новониколаевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новониколаевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1432Николаевка (Новоселовка), д. вл.при вершине балки Латишевой и пруде.1040155859

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Богодаровская волость
9Николаевкабывшие помещичьи358383166

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3992Новомиколаївкаселище міського типуцентр селищної радир-н Верхньодніпровськийселищна рада Новомиколаївська

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