деревня Вороньки, деревня Вороньки, Чересская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Вороньки

Чересская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Чересская волость
Вороньки, д., р. Мерица, жит. 200 (104 м. 96 ж.), дес. 199, у. гор. 33 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Дрисса 19 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close