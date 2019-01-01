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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Липниковской церкви. Список архивных де Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
547. Ракишево (Еленское, Преображенский-Липинский), погост бывший удельный, при озере Корлозере, дворов 27, жителей 142, 3 церкви православные, часовня
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
37Ракишева (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Ракишевского2123646512910813см.земледелиеотхожий промысел——Часовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с погостом Липник и дер. Еленской.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ракишево (СС,СККОВ)115деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 76 км.Зимнее: 194 км. Летнее: 221 км.2342
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273266Ракишеводеревня60°24'с.ш.39°26'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404351д Ракишеводеревня