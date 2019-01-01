деревня Ракишево, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ракишево

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Липниковской церкви. Список архивных де Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Казанская волость
547. Ракишево (Еленское, Преображенский-Липинский), погост бывший удельный, при озере Корлозере, дворов 27, жителей 142, 3 церкви православные, часовня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Казанская волость
37Ракишева (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Ракишевского2123646512910813см.земледелиеотхожий промыселЧасовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с погостом Липник и дер. Еленской.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Липинско-Каликинский сельсовет
Ракишево (СС,СККОВ)115деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 76 км.Зимнее: 194 км. Летнее: 221 км.2342

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273266Ракишеводеревня60°24'с.ш.39°26'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404351д Ракишеводеревня

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