деревня Орневки, Ружинская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Орневки

Ружинская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Ружинская волость
28ОрневкидеревняколодецстарообрядческогоРужинскому сельскому обществу13

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