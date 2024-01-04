село Покрово-Васильево, село Покрово-Васильево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Покрово-Васильево

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2261Покровское-Кашма, (Васильевщино), с. вл.при р. Кашме.451830011441220Церковь правосланая 1. Ярмарка. Базар. Заводов кожевенных 7. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Покровско-Васильевская волость
887. Покровское (Васильевщино), село бывшее владельческое, при речке Кашме, дворов 280, жителей 2375, волостное правление (уездный город 47 в), церковь православная, школ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
65081Покрово-Васильевосело53°11'42°15'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Покрово-Васильевский сельсовет
68626475101с Покрово-Васильевосело
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