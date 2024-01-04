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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2261Покровское-Кашма, (Васильевщино), с. вл.при р. Кашме.451830011441220Церковь правосланая 1. Ярмарка. Базар. Заводов кожевенных 7. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
887. Покровское (Васильевщино), село бывшее владельческое, при речке Кашме, дворов 280, жителей 2375, волостное правление (уездный город 47 в), церковь православная, школ Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65081Покрово-Васильевосело53°11'42°15'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Покрово-Васильевский сельсовет
68626475101с Покрово-Васильевосело