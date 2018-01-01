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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по анонимному заявлению о неправильном освобождении от военной службы крестьянина деревни Вертяева-Горка Верховской волости Вельского уезда Лобанова В. М. 1914–1915 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2071Вертяева Горка, д. удел.при р. Терминге.455124647
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
303. Крыловская (Горка), деревня бывшая удельная, при озере Мутовке, дворов 13, жителей 87, спич. ф.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1919Вертяева ГоркаТермингс. 2-еУспенскийбывшие удельные455287582
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вертяева Горка8834деревняРусские307882160
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275239Горкадеревня60°42'с.ш.42°06'в.д.P-38-109