хутор Застаринье, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Застаринье

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Прозоровская волость
Застарины, д., жит. 15, (7 м. 8 ж.), дес. 16, у. гор. 33 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
х. Застаринье1

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