деревня Федоровка, Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Федоровка

Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Краснопольская волость
21Дер. Федоровская (Комаровка тож) (Слободка тож)проселкеколодцеТравинскому с. о. 167459Краснопол. прав. 10924
30Фол. Федоровка (Комаровка тож)проселкеколодцедок. мед. А. Крупецкому, прав. 144Краснопол. прав. 10924

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Краснопольский район, Сидоровский сельсовет
д Федоровка2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Краснопольский район, Сидоровский сельсовет
д. Федоровка1

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