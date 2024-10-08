Населенное место

Дзинушки, им. (Грабовского), р. Городища, жит. 41 (21 м. 20 ж.), дес. 264, у. гор. 36 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Неман 28 в.

Дзинушки, с. (пр. ус.), спл. р. Лебеда, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 113, раз. см. предыдущ.