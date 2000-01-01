агрогородок Заболотье, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Заболотье

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
22Дер. Заболотьепроселочнойречке Вородьковск. с. о. 111817Верховецк. прав. 7433
23Дер. Заболотьепроселочнойречке Заболотск. с. о. 116322323Верховецк. прав. 7432
46Фол. Заболотьепроселочнойречкедв. М. О. Зелинской, кат. 178Вородьковск. пр. 7432

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ходосовский сельсовет
аг. Заболотье156

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