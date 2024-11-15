село Копаново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Копаново

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1446Копоново, с. вл.при р. Оке.4432108520537Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
543. Копоново, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 170, жителей 1051, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
Копоново село2225при р. Оке1534634989611034512ЕрахтуръЦерк. дер., земск. шк. смеш., пристань отх. пром.
Насл. пот. поч. гр. А. В. Качкова влад. усадьба2231при с. Копонове на р. Оке111034512Ерахтуръ
Жегулина Вас. Никит. кр. с. Свинчуса вл. усад.2240при с. Кононове на р. Оке3361034512Ерахтуръ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
821Копановосело54°36'с.ш.41°04'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Борковское сельское поселение
61658475106с Копановосело

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