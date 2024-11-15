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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1446Копоново, с. вл.при р. Оке.4432108520537Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
543. Копоново, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 170, жителей 1051, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Копоново село2225при р. Оке1534634989611034512ЕрахтуръЦерк. дер., земск. шк. смеш., пристань отх. пром.
Насл. пот. поч. гр. А. В. Качкова влад. усадьба2231при с. Копонове на р. Оке—1—11034512Ерахтуръ
Жегулина Вас. Никит. кр. с. Свинчуса вл. усад.2240при с. Кононове на р. Оке—3361034512Ерахтуръ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
821Копановосело54°36'с.ш.41°04'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658475106с Копановосело