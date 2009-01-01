деревня Большие Круговичи, Ганцевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Большие Круговичи

Ганцевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Круговичская волость
813. Великие-Круговичи, село бывшее владельческое, дворов 28, жителей 331, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, часовня, школа. В 19 ве Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Круговичская волость
Круговичи, имение73425076¼
Круговичи, село51892425076

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ганцевичский район, Огаревичский сельсовет
д Большие Круговичи688

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ганцевичский район, Огаревичский сельсовет
д. Большие Круговичи279

Мы используем куки для улучшения работы сайта.