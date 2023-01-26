село Пожог, Волинська область (на 2018) — Familio

Пожог

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Кухоцковольская волость
582. Пожог, село бывшее государственное, при реке Стохосе, дворов 17, жителей 136, церковь православная кирп. з.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Кухоцковольская волость
Пожог, деревня2225023428717
Пинский уезд, Любешовская волость
Поток, хутор82122380755

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3371Пожогселор-н Любешівськийсільрада Зарудчівська

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