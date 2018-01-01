село Гладковичи, Житомирська область (на 2018) — Familio

Гладковичи

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Гладковичская волость
1389. Гладковичи, село бывшее государственное, при ручье Грезле, дворов 91, жителей 480, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, аптека, пи Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Овручский уезд, Гладковичская волость
село Гладковичи1491 3133468315175540539610936620

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7579Гладковичіселоцентр сільської радир-н Овруцькийсільрада Гладковицька

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