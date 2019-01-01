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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1443Борки, с. каз. и вл.при рч. Мышце.4127103432496Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
542. Борки, село бывшее владельческое и государственное, при речке Мышце, дворов 152, жителей 903, церковь православная, постоялый двор
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Борки село2224при р. Мышце вп. в Оку1665155171032109418ЕрахтуръЦерк. кам., земск. шк. см., отх. промыслы
Назьмова Александра Касим мещ. владельч. усадьба2236при с. Борках по реч. Мышце—336109418Ерахтуръ
Лытнева Фед. Фед. Кас. мещ. владельч. усад.2239при с. Борках речке Мышце—347109418Ерахтуръ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
631Боркисело54°37'с.ш.41°09'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658475101с Боркисело