село Борки, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Борки

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1443Борки, с. каз. и вл.при рч. Мышце.4127103432496Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
542. Борки, село бывшее владельческое и государственное, при речке Мышце, дворов 152, жителей 903, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
Борки село2224при р. Мышце вп. в Оку1665155171032109418ЕрахтуръЦерк. кам., земск. шк. см., отх. промыслы
Назьмова Александра Касим мещ. владельч. усадьба2236при с. Борках по реч. Мышце336109418Ерахтуръ
Лытнева Фед. Фед. Кас. мещ. владельч. усад.2239при с. Борках речке Мышце347109418Ерахтуръ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
631Боркисело54°37'с.ш.41°09'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Борковское сельское поселение
61658475101с Боркисело

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