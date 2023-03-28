Лучки
Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Лучки Подмошской волости Лужского у. ; план. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
По жалобе крестьянки д. Лучки, Подмошской волости, Лужского уезда, А. Ефимовой на лишение ее земли. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину Г. В. Карпову дер. Лучки Подмошской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Об отводе крестьянину Гдовского у. Карпову хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Лучки Подмошской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный го Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312500Лучкидеревня58°24'00"30°10'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450196д Лучкидеревня