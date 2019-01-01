посёлок Саранинский Завод, Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019) — Familio

Саранинский Завод

Красноуфимский округ, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Саранинская волость
1) з. Нижне-Саранинский, на р. Саране, левом притоке Уфы. Зав. железоделательный; построен в 1817 г., принадлежит акционерной компании; прав. и единов. церк., зем. и част Показать все Нижне-Саранинское общество86524242352Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские18

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Красноуфимский район
688948Саранинский Заводпосёлок56°30'с.ш.57°40'в.д.O-40-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Красноуфимский округ
65713000356п Саранинский Заводпоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.