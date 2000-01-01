имение Плешово, Сокольницкая волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Плешово

Сокольницкая волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Невельский уезд
Плешово7Алекс. Борейш126433

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Сокольницкая волость
200ПлешовоимениеСмертно, озероСпастырского, православногоК. Захаровой, крест. , прав.1

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