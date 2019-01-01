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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По поводу произнесения кр-ном Рязанской губернии, Спасского уезда, Рясской волости, села Рясс, Петром Аверьяновым Журавлевым в имении графа Олсуфьева Звенигородского уезд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3269Верхния Рясы, с. вл.при рч. Рясе.12644174173Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Рясы12Ек. Солом. Ржевская132—26
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1309. Рясы, село бывшее владельческое, при речке Рясе, дворов 78, жителей 460, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, постоялый двор
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Рясы24027698181342456446989262[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ряссы Авдонково село9039на трак. спасск—сапожок при р. Рясе2170791496412½Аграмаково
Ряссы село9040на трак. спасск—сапожок при р. Рясе5422924847764121АграмаковоЦер. кам. шк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1167Ряссысело54°20'с.ш.40°31'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658448111с Ряссысело