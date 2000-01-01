посёлок Куузалу, посёлок Куузалу, Kuusalu vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Куузалу

Kuusalu vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Кидаская волость
291.0Пасторат Кузальского лютеранского прихода717342ЛезиКузальЛютеранская церковь, аптека, санитар. врач, Ку-зальское сельск. хозяств. общ. и 2 мелоч. лавки.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Харьюский район, Куусалуский сельсовет
поселок Куусалу4271741

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Kuusalu vald
Kuusalu alevikalevik
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