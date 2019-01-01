деревня Новые Удрицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новые Удрицы

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Семеновская волость
39Новые Удрицы (Больпшие Ручьи) (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Ново-Удрицкого4756151162313431010земледелиенет сведений.ручей Кобыльщина и ручей Большой.Часовня, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
314489Новые Удрицыдеревня58°00'00"32°40'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Любницкое сельское поселение
49608431176д Новые Удрицыдеревня

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