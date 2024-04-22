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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1076Жоржавка, с. вл.при пруде и колодцах.253043118120Церковь православная 1. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
В Мест. Ковалевке, С. Жоржовке, Д. Андреевке и Хут. Бойроцком12Софья Григ. Милорадовичева1638753
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
157. Жоржеевка, село бывшее владельческое, при урочище Сагайдаке, дворов 111, жителей 635, церковь православная, питейный дом, лавка, 4 ярм. — 30 янв., 23 апр., 29 авг. и Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
20.0Жоржевка селоЖоржевское830
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19566Жоржівкаселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада