посёлок городского типа Солёное, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Солёное

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
45Солоненькое, с. вл.при балке Солоной и пруде.3045122388372Церковь православная 1. Ярмарка 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Солонянская волость
58. Солоное (Энгельгардово), село бывшее владельческое, при балке Солоненькой, дворов 138, жителей 735, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Солонянская волость
село Солоненькое20118981080526462677532318

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Солонянская волость
1Соленое бывшие помещичьи2749478831830

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4723Солонеселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н СолонянськийСолонянська селищна об'єднана територіальна громада

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