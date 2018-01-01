село Бабчинцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Бабчинцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Бабчинецкая волость
1446. Бабчинцы, село бывшее владельческое, при речке Буше, дворов 201, жителей 3823, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православных, постоялый дв Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Бабчинецкая волость
село Бабчинцы142115816162563104731056121034[...]

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Бабчинецкая волость
Бабчинцы1452647223-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2473Бабчинціселоцентр сільської ради, центр сільської ОТГр-н ЧернівецькийБабчинецька сільська об'єднана територіальна громада

Мы используем куки для улучшения работы сайта.