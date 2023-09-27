село Китайгород, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Китайгород

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1935Китай-город, местечко каз.при р. Орсли.38629814331533Церквей православных 3. Сельское управление. Ярмарок 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Китайгородская волость
286. Китайгород, местечко бывшее государственное, при реке Ореле, дворов 763, жителей 4600, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 церкви православные, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Китай-Городская волость
местечко Китай-Город8239895131530499052141020440

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Китай-Городская волость
1.0Китай Город местечкоКитай-Городское воин. пос.35681706251032215020854235

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4987Китайгородселоцентр сільської радир-н Царичанськийсільрада Китайгородська

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