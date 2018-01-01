село Воеводское, село Воеводское, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Воеводское

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1747Акацатова (Воеводское), сц. вл.при рч. Малой Корабельной.903043175181Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Катериновская волость
433. Воеводская (Акацатова, Корабельная), деревня бывшая владельческая, при речке Ко рабельной, дворов 74, жителей 464, лавка, паровая мельница, винокуренный завод

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Лысогорская волость
деревня Воеводское (сельское общество)2024726061078
поселок Ново-Воеводское194458102

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15627Воєводськеселоцентр сільської радир-н Арбузинськийсільрада Воєводська
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