деревня Деревеньки, деревня Деревеньки, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Деревеньки

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян с-ца Деревеньки Гарской волости Ростовского уезда Ивана Артемьева и Григория Яковлева временнообязанных помещику Власьеву о выдаче рекрутских кв Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Деревенька Горской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Зинаиде Николаевне Лихачевой. 1881–1884 гг. // Гос. архив Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Деревеньки, Гарской волости И. Т. Тимофеева с сыновьями И. И. Тимофеевым и П. И. Тимофеевым. 1920–1921 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7148Деревеньки (Деревянки), д. вл.при рч. Сохте.1530122538

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Гарская волость
д. ДеревенькиI. Алексеевское общество19521волость 10, I—8Алексеевский в Гарях приход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. ДеревенькиI. Ильинское обществосмотри № 5 [Гарской волости]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588500Деревенькидеревня56°55'39°46'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151131д Деревенькидеревня
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