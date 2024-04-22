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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян с-ца Деревеньки Гарской волости Ростовского уезда Ивана Артемьева и Григория Яковлева временнообязанных помещику Власьеву о выдаче рекрутских кв Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Деревенька Горской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Зинаиде Николаевне Лихачевой. 1881–1884 гг. // Гос. архив Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Деревеньки, Гарской волости И. Т. Тимофеева с сыновьями И. И. Тимофеевым и П. И. Тимофеевым. 1920–1921 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7148Деревеньки (Деревянки), д. вл.при рч. Сохте.1530122538
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДеревенькиI. Алексеевское общество19521волость 10, I—8Алексеевский в Гарях приход
д. ДеревенькиI. Ильинское обществосмотри № 5 [Гарской волости]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588500Деревенькидеревня56°55'39°46'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151131д Деревенькидеревня