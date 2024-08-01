- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об обязании Тотемской уездной земской управой крестьян деревни Большой Большедворской волости Тотемского уезда Ивана и Егора Поповых расчищать почтовый тракт в зимне Показать все
Дело о предоставлении сведений Управлению воинской повинности по прошению солдатской вдовы, крестьянки деревни Большой Большедворской волости Тотемского уезда Тютиковой Н Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 353. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Нутренской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8780Большая, д. каз.при колодцах71213397104
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1271. Большое, деревня бывшая государственная, при речках Нутрянке и Талице, дворов 42, жителей 260, волостное правление (уездный город в 71 версте), 2 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Большое15019245822971978115006
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11БольшоеБольшедворск.Никольскийбывшие государственные71—61170188
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Большая дер.1056деревняРусские84227242469
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Большая (сс.,скков,1 кх.,1 торг. зав.,врач.-ф. п.,шк. I ст.) 4687деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 143 км. Летнее: —.8284
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34672Большаядеревня59°36'с.ш.41°48'в.д.O-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638408121д Большаядеревня