деревня Большая, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большая

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об обязании Тотемской уездной земской управой крестьян деревни Большой Большедворской волости Тотемского уезда Ивана и Егора Поповых расчищать почтовый тракт в зимне Показать все
Дело о предоставлении сведений Управлению воинской повинности по прошению солдатской вдовы, крестьянки деревни Большой Большедворской волости Тотемского уезда Тютиковой Н Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 353. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Нутренской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8780Большая, д. каз.при колодцах71213397104

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Большедворская волость
1271. Большое, деревня бывшая государственная, при речках Нутрянке и Талице, дворов 42, жителей 260, волостное правление (уездный город в 71 версте), 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Большедворская волость
село Большое15019245822971978115006

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Большедворская волость
11БольшоеБольшедворск.Никольскийбывшие государственные7161170188

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
Большая дер.1056деревняРусские84227242469

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Большедворский сельсовет
Большая (сс.,скков,1 кх.,1 торг. зав.,врач.-ф. п.,шк. I ст.) 4687деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 143 км. Летнее: —.8284

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
34672Большаядеревня59°36'с.ш.41°48'в.д.O-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Биряковское сельское поселение
19638408121д Большаядеревня

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