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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином Гдовского уезда, Узьминской вол. села Записенья Василием Яковлевым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Записенья, Узьминской волости, Гдовского уезда, В. Яковлевым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Записенья, Узьминской волости, Гдовского уезда, В. Григорьевым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Записенье, Узьминской волости, Гдовского уезда, П. Эйхе. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О разверстании на хуторские участки надельной земли деревни Записенье Узьминской волости и товариществ 1-Записенского и 2 части Званецкого. 1910–1915 гг. // Центральный г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1579Записанье, д. вл.при колодце.832072230
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Записенье д. 852 стан50155 участок47почтовое отделение Симанский Лог.