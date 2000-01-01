деревня Записанье, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Записанье

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином Гдовского уезда, Узьминской вол. села Записенья Василием Яковлевым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Записенья, Узьминской волости, Гдовского уезда, В. Яковлевым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Записенья, Узьминской волости, Гдовского уезда, В. Григорьевым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Записенье, Узьминской волости, Гдовского уезда, П. Эйхе. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О разверстании на хуторские участки надельной земли деревни Записенье Узьминской волости и товариществ 1-Записенского и 2 части Званецкого. 1910–1915 гг. // Центральный г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1579Записанье, д. вл.при колодце.832072230

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Записенье д. 852 стан50155 участок47почтовое отделение Симанский Лог.

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