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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по анонимному заявлению о неправильном освобождении от военной службы проживающих в г. Грязовце Н. П. Муравьева, заведующего компании «Зингер» и крестьянина деревни Показать все
Дело по прошению крестьянина-собственника д. Маркова Гаврильцевской вол. М. А. Туркина об открытии питейного заведения. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Марково Гаврильцевской волости о замене хлебной продовольственной повинности денежной. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 2 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 9. Издание доступно онлайн на сайте Президентской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Предтеченской Косяковской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2671Марково, д. разновед.при рч. Комеле.20252986100Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
492. Россохина (Маркова), деревня бывшая владельческая, при речке Ореховке, дворов 33, жителей 172, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
38Марково2-е Марков.удельные236457
39Марково1-е Марков.бывшие помещичьи182833
40Марково1-е Марков.бывшие помещичьи6818
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Марково3463190деревняРусские53106140246
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Марково (пром. пр.) 929деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.5353
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34124Марководеревня59°04'с.ш.40°10'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468242д Марководеревня