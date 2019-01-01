деревня Марково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Марково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по анонимному заявлению о неправильном освобождении от военной службы проживающих в г. Грязовце Н. П. Муравьева, заведующего компании «Зингер» и крестьянина деревни Показать все
Дело по прошению крестьянина-собственника д. Маркова Гаврильцевской вол. М. А. Туркина об открытии питейного заведения. 1873–1874 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Марково Гаврильцевской волости о замене хлебной продовольственной повинности денежной. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 2 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 9. Издание доступно онлайн на сайте Президентской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Предтеченской Косяковской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2671Марково, д. разновед.при рч. Комеле.20252986100Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Гаврильцовская волость
492. Россохина (Маркова), деревня бывшая владельческая, при речке Ореховке, дворов 33, жителей 172, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
38Марково2-е Марков.удельные236457
39Марково1-е Марков.бывшие помещичьи182833
40Марково1-е Марков.бывшие помещичьи6818

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Марково3463190деревняРусские53106140246

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Марковский сельсовет
Марково (пром. пр.) 929деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.5353

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34124Марководеревня59°04'с.ш.40°10'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468242д Марководеревня

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