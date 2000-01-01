деревня Хабаровка, деревня Хабаровка, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хабаровка

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Журнал вычислений координат точек окружной межи и площади надельной земли крестьян с. Петровское, д. Елизаветинка и д. Хабаровка Черемошенской вол. Новосильского у. 1909 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3045Хабаровка, д. вл.при колодце.3525206980

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292566Хабаровкадеревня53°11'с.ш.36°48'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Черемошёнское сельское поселение
54636437146д Хабаровкадеревня
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