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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на торгующую крестьянку деревни Аксеново Миньковской волости Тотемского уезда Шадаевскую А. П. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9850Аксеново, д. каз.при руч. Водопольном.477131115125
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1309. Аксенова, деревня бывшая государственная, при ручье Водопойке, дворов 46, жителей 276, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АксеновоФетинское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные461168176203
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аксеново (кх.,1 торгов. завед.,шк. I ст.) 3766деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 280 км. Летнее: —.9494
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33993Аксеноводеревня59°44'с.ш.43°20'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404106д Аксеноводеревня