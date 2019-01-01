деревня Аксеново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Аксеново

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на торгующую крестьянку деревни Аксеново Миньковской волости Тотемского уезда Шадаевскую А. П. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9850Аксеново, д. каз.при руч. Водопольном.477131115125

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1309. Аксенова, деревня бывшая государственная, при ручье Водопойке, дворов 46, жителей 276, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
11АксеновоФетинское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные461168176203

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Миньковский сельсовет
Аксеново (кх.,1 торгов. завед.,шк. I ст.) 3766деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 280 км. Летнее: —.9494

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
33993Аксеноводеревня59°44'с.ш.43°20'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Бабушкинское сельское поселение
19608404106д Аксеноводеревня

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