деревня Круглое, деревня Круглое, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Круглое

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1191Круглое (Круглая), д. вл.при рч. Нессе.81016351346Маслобоень 12. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Мало-Бобровская волость
354. Круглая, деревня бывшая владельческая, при речке Несе, дворов 94, жителей 691

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
Круглое (село)7Город Дмитровск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
деревня Круглая

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
63554Круглоедеревня52°26'с.ш.35°09'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Малобобровское сельское поселение
54612422116д Круглоедеревня
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