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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1255Кызыл-яр (Красный-яр), деревня.при р. Буе.1353042150125Б. — Мечеть 1. Пчеловодство и лесной промысел.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
592. Кызыль-Яр (Красный Яр), деревня бывшая государственная, при реке Буе, дворов 42, жителей 235, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Кызыльярова, д. при реч. Буй, на прос. дор., мечеть 1331359204162Земледелие