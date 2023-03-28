деревня Кызыл-яр, деревня Кызыл-яр, Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Кызыл-яр

Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1255Кызыл-яр (Красный-яр), деревня.при р. Буе.1353042150125Б. — Мечеть 1. Пчеловодство и лесной промысел.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байгузинская волость
592. Кызыль-Яр (Красный Яр), деревня бывшая государственная, при реке Буе, дворов 42, жителей 235, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байгузинская волость
20Кызыльярова, д. при реч. Буй, на прос. дор., мечеть 1331359204162Земледелие
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