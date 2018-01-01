посёлок городского типа Петропавловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Петропавловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1724Петропавловка, мест. каз.при рч. Быке.502168122932393Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4. Базары. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Петропавловская волость
616. Петропавловка, местечко бывшее государственное, при речке Быке, дворов 969, жителей 5405, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, ев Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Петропавловская волость
местечко Петропавловка18811910921170351935707089106

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Петропавловская волость
1. № по учету земель: 1333.Петропавловка бывшие государственные1590481047899599

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3955Петропавлівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Петропавлівськийселищна рада Петропавлівська

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