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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1724Петропавловка, мест. каз.при рч. Быке.502168122932393Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4. Базары. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
616. Петропавловка, местечко бывшее государственное, при речке Быке, дворов 969, жителей 5405, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православных, ев Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Петропавловка18811910921170351935707089106
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 1333.Петропавловка бывшие государственные1590481047899599
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3955Петропавлівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Петропавлівськийселищна рада Петропавлівська