деревня Нароши, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Нароши

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Дубичская волость
160. Нароши, село бывшее государственное, дворов 11, жителей 117, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, питейный дом. В 1 в. ус. Гленбок Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Дубичская волость
село Нароши743376353657385534216776187

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Нароши, с, жит. 170 (75 м. 95 ж.), дес. 161,20, у. гор. 63 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Остринский поссовет
д Нароши111

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Нароши68

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