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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
160. Нароши, село бывшее государственное, дворов 11, жителей 117, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, питейный дом. В 1 в. ус. Гленбок Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нароши743376353657385534216776187
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Нароши, с, жит. 170 (75 м. 95 ж.), дес. 161,20, у. гор. 63 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Нароши111
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Нароши68