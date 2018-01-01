железнодорожная станция Заозерье, Окуловский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Заозерье

Окуловский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
51Заозерье (полуст.)3-го стана, 3-го зем. уч.Никл. ж. д.51210225017железнодорожная службаНовгородская железная дорогаозеро Заозерье.Пчт.-т. от., жд. ст.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
315310Заозерьеж.-д.ст.(нп)58°26'00"33°10'00"O-36-055

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